Delfino ucciso a colpi di pistola, centrato al cuore e al cervello: è caccia al killer, sulla sua testa una taglia di 20mila euro

È caccia aperta a un killer di delfini. Alcune persone, mentre passeggiavano sulla spiaggia, hanno visto il corpo senza vita di un giovane mammifero sulla riva. Nella speranza di fare qualcosa per il delfino, hanno subito allertato gli esperti che, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che confermare il decesso dell'animale.

Il ritrovamento è avvenuto in Louisiana, negli Stati Uniti, dove a occuparsi del caso sono gli esperti dell'Audubon Aquarium Rescue e dell'Audubon Nature Institute di New Orleans (sito), che hanno svolto l'autopsia. Il tursiope è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco, i cui proiettili hanno colpito la testa e il cuore.

Il caso

I veterinari e i biologi sono rimasti inorriditi non appena hanno compreso il motivo della morte dell'esemplare.

