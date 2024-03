Strage di gatti in casa: 5 uccisi, altri due trovati scheletrici e ricoperti di pulci. I vicini chiamano la polizia e il 60enne viene arrestato L'uomo non avrebbe dovuto possedere altri animali dopo un caso simile per il quale era stato arrestato nel 2022







di Redazione Web Tutte vittime di violenza o abbandono i gatti passati sotto le mani di Robert Gerhold, 60enne di Londonderry, nel New Hampshire. L'uomo è stato arrestato mercoledì con l'accusa di maltrattamento di animali dopo che la polizia ha ritrovato in casa sua 2 felini malnutriti e ricoperti di pulci e urina, e altri 5 morti nel seminterrato. L'allarme lanciato dai vicini La chiamata alle forze dell'ordine è arrivata direttamente dai vicini, che hanno cominciato a sentire un odore rancido dalla casa accanto. Gli agenti, scrive Nbc Boston, hanno detto che le condizioni di vita erano «meno che adeguate» e che i gatti vivi avevano delle pulci visibili che strisciavano sui loro corpi. I due felini sono ora accuditi dal Manchester Animal Shelter, riporta la Cbs. Recidivo Non è la prima volta che l'uomo si macchia del crimine di violenza sugli animali. Due anni fa, Robert Gerhold è stato accusato di aver abbandonato 14 gatti in una casa che gli era stata pignorata. Già per quel reato, l'uomo era stato arrestato e poi rilasciato su cauzione. Le condizioni della cauzione includevano il divieto di possedere animali. Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Marzo 2024, 16:25

