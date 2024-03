Cani e gatti orfani dopo la morte del proprietario, l'agenzia funebre: «Gli diamo una casa fino all'adozione»

di Redazione Web

Adottare un cane o un gatto non è semplice, bisogna sapere che si andrà incontro a delle responsabilità importanti, un impegno che durerà anni e anni. Proprio per questo motivo molti anziani decidono di non avere animali. Il dubbio che li frena è chiaro: «Chi baderà a loro quando io non ci sarò più?».

A rispondere a questa esigenza è stata l'iniziativa dell'azienda di onoranze funebri torinese Giubileo con il progetto-pilota "Avremo Cura di Te". L'obiettivo? Trovare una nuova casa agli animali domestici che hanno perso per sempre il loro proprietario.

Come funziona il progetto

«Sono sempre più le persone sole - spiega Serena Scarafia, presidente del cda di Giubileo Srl - che, nel momento della scomparsa, lasciano loro malgrado i propri amici a quattro zampe privi di un futuro.

Il progetto prevede che l'azienda si faccia carico delle spese di due rifugi (uno per cani e uno per gatti) nella provincia di Torino, per garantire loro un posto in cui stare e delle cure fino alla loro possibile adozione.

«Per dare visibilità all'iniziativa unica nel suo genere in Europa per un'impresa funebre - chiosa la manager - abbiamo scelto un partner fidato quale la trasmissione Videoadozioni-quattrozampeintv, ideata e condotta su molteplici canali web e televisivi dal giornalista Francesco Graziano Espen».

