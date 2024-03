«Vendo cane per inutilizzo»: l'annuncio choc su Facebook del cacciatore indigna

«Vendo cane per inutilizzo». L’annuncio choc è comparso in un gruppo Facebook di Montemarciano attirando l'ira degli utenti, che hanno visto in quelle parole una disumanizzazione del povero animale considerato alla stregua di un oggetto.

L’annuncio completo recitava così: «Vendo cane da caccia setter inglese con pedigree per inutilizzo di quattro anni contatto su Messenger». Essendo privo di punteggiatura, non è chiaro se quel "di 4 anni" fosse riferito all'età dell'animale o al periodo del suo "inutilizzo".