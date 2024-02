Cane adottato solo per un giorno dopo 3 anni di attesa, ora aspetta un nuovo padrone: «Scodinzola, non ha perso la speranza»

Una triste notizia che ha commosso tutti: Sora, un mix tra un Labrador Retriever e un Pit Bull, ha atteso per oltre 900 giorni che qualcuno lo accogliesse nella propria famiglia e quando, finalmente, è successo, è stato soltanto per 24 ore. Non è chiaro cosa abbia fatto cambiare idea al nuovo padrone, ma Sora, che aveva lasciato il canile soltanto il giorno prima, ha dovuto nuovamente sedersi nella sua gabbia e ricominciare a sperare.