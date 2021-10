Roma, toro sulla Laurentina. L'ironia sul web: «Ci siamo gemellati con Pamplona?»

Roma, traffico congestionato sulla via Laurentina per la presenza di un toro sulla carreggiata. Non bastavano strade sconnesse, cantieri eterni e una percentuale di motorizzazione tra le più alte al mondo: ora anche gli animali liberi creano il caos per gli automobilisti, e intanto sul web e sui social si scatena l'ironia dei cittadini capitolini.

Inevitabili i paragoni con Pamplona, la città spagnola famosa per la Festa di San Firmino: «C'è stato un gemellaggio e non lo sapevamo?».

«Quando arrivano le aragoste, fatemi uno squillo», scrive lo speaker radiofonico e scrittore Alessandro Oricchio, che già pregusta un piatto di linguine.

«Non manca più nessuno, solo non si vedono i due liocorni», scrive un altro utente. C'è poi chi ricorda come Roma, dopo gli avvistamenti delle specie più disparate, stia diventando una sorta di zoo a cielo aperto. E anche chi ripensa alla storica imitazione di Antonello Venditti da parte di Corrado Guzzanti, quando veniva decantato il Grande Raccordo Anulare.

