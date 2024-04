Sara Prandoni, malore improvviso al lavoro nel centro commerciale e muore a 23 anni. Il dolore degli amici: «Ci manca la tua risata». Oggi l'ultimo saluto

di Redazione Web

Prima il malore improvviso, poi la corsa disperata in ospedale. Quando è arrivata al pronto soccorso le sue condizioni sono apparse subito gravissime e, anche se i medici hanno cercato di fare il possibile per rianimarla, la giovane donna non ce l'ha fatta.

Sara Prandoni aveva soltanto 23 anni quando si è spenta lo scorso 25 aprile. La ragazza stava lavorando come commessa nel negozio di telefonia del centro commerciale di Rescaldina, a Milano, quando si è sentita male. Ancora non si conoscono le cause della morte, per cui è stata disposta l'autopsia del corpo. Oggi, 29 aprile, l'ultimo saluto di amici e parenti.

Il ricordo degli amici

I colleghi hanno subito chiamato il 118 non appena hanno visto Sara perdere i sensi, riporta Today.

Sono state tante le persone che hanno voluto ricordare la giovane, nata e cresciuta a Olgiate Olona, in provicia di Varese, con diversi post pubblicati sulla sua bacheca Facebook.

Un'amica ha scritto: «Non avrei mai pensato di scrivere sapendo che non leggerai mai. Vorrei poterti dire un sacco di cose, mi consola forse dire che probabilmente le stai già guardando. Mi manchi, sembrerà stupido ma è vero. Mi manca il tuo messaggio stupido, la tua risata, la tua faccia buffa, il tuo lamentarti. Perché ti lamentavi sempre, però mi piaceva ascoltarti. Mi sento un vuoto dentro, non lo so spiegare. Come farò adesso?».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Aprile 2024, 15:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA