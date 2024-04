Detersivo al posto del vino al ristorante cinese, grave una donna: lesioni all'esofago. La titolare indagata: «Ho confuso le bottiglie»

di Redazione Web

È in gravi condizioni una donna che è stata ricoverata all'ospedale San Carlo di Milano, che ha riportato delle lesioni gravi all'esofago. La donna si è sentita male dopo aver bevuto del vino in un locale in via Carlone ma, invece di esserci la bevanda, nella bottiglia c'era del detersivo.

Cosa è successo

La donna stava cenando a un tavolo del locale insieme al compagno. L’errore, più nel dettaglio, sarebbe avvenuto quando la cliente ha chiesto un terzo calice di vino e allora il personale ha riempito il calice con la bottiglia sbagliata contenente il detersivo per lavastoviglie.

La cliente se ne è accorta solo dopo aver ingerito il liquido, allora ha cercato di vomitare per fare sì che il liquido non danneggiasse gli organi.

Secondo quanto ricostruito, la titolare del locale, una cinese di 54 anni, ha detto di essersi confusa riutilizzando alcune bottiglie alle quali non avrebbe cambiato le relative etichette, portandone così in tavola una con detersivo per lavastoviglie.

Sul posto sono intervenuti la polizia e i tecnici Ats, che hanno posto sotto sequestro il locale. Dopo le prime analisi sulla bottiglia e la testimonianza del compagno della 51enne, la titolare è stata indagata per lesioni colpose gravissime.

