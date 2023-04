Harry Belafonte morto a 96 anni

Addio a un mito della musica: Harry Belafonte, che negli anni 50 aveva sfondato le classifiche pop ma anche le barriere razziali, diventando una forza nel movimento per i diritti civili, è morto nella sua casa dell'Upper West Side di Manhattan, a causa di un'insufficienza cardiaca.

Harry Belafonte aveva 96 anni. Nato a Harlem da genitori giamaicani, Belafonte portò alla ribalta la musica caraibica con canzoni come Day-O (The Banana Boat Song) e Jamaica Farewell. Il suo album Calypso, che le conteneva entrambe, fu il primo di un artista a vendere più di un milione di copie.

Chi era Harry Belafonte

Harry Belafonte, che ha cavalcato le classifiche pop e abbattuto le barriere razziali negli anni '50 con il suo personalissimo marchio di musica folk, e che è diventato una forza importante nel movimento per i diritti civili, è morto nella mattinata di oggi, martedì 25 aprile, nella sua casa nell'Upper West Side di Manhattan.

E in un momento in cui la segregazione era ancora diffusa e le le persone di colore erano ancora una rarità sul piccolo e grande schermo, l'ascesa di Belafonte - ai vertici dello spettacolo - è stata storica. Non è stato il primo intrattenitore nero a trascendere i confini razziali; Louis Armstrong, Ella Fitzgerald e altri avevano raggiunto la celebrità prima di lui. Ma nessuno aveva fatto tanto scalpore come lui, e per alcuni anni nessuno nella musica, è stato più grande e celebre di lui.

Nato ad Harlem da immigrati dell'India occidentale, ha fatto scoppiare negli Stati Uniti la mania per la musica caraibica. Belafonte, arrivato al successo poco prima dell'onda lunga di Elvis Presley, è stato il primo nella storia a vendere più di un milione di copie del suo album.

Da sempre ritenuto bello e carismatico, ha incantato il grande pubblico con interpretazioni drammatiche con un repertorio che comprendeva tradizioni popolari di tutto il mondo. Il successo come cantante ha portato a offerte cinematografiche, facendolo diventare il primo attore nero a ottenere un grande successo a Hollywood.