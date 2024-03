Gianni Morandi paonazzo in Norvegia con la moglie Anna: «Ci mettiamo i guanti perché fa un freddo barbino»

di Redazione web

Gianni Morandi e Anna Dan sono una delle coppie più durature e affiatate del mondo dello spettacolo italiano. Come hanno raccontato più volte, si sono conosciuti a Bologna nel 1994 a una partita di calcetto: il cantante era in campo, mentre lei era seduta sugli spalti. Da quel momento in poi, non si sono più lasciati e nel 1997 è nato il loro unico figlio, Pietro, poi, nel 2004 si sono sposati. Nonostante la lunga relazione, i due sembrano essere davvero molto innamorati l'uno dell'altra e, ora, si sono concessi una breve vacanza a Tromso in Norvegia. Il cantante ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video insieme ad Anna: il filmato è davvero tenero e simpatico.

Il post Instagram di Gianni Morandi

Gianni Morandi e la moglie Anna Dan non temono nulla quando sono insieme...

L'ironia di Gianni Morandi

Gianni Morandi è davvero molto attivo sul proprio profilo Instagram dove posta foto, video o storie. Il cantante ha riscosso un certo successo anche tra i giovani utenti perché, ad esempio, risponde sempre a tono, ma in modo simpatico, a chi cerca di offenderlo sotto ai post. Oppure perché, durante il Festival di Sanremo, pubblica moltissime storie ascoltando e "recensendo" tutti i pezzi in gara. Nell'ultimo post pubblicato, Gianni ha il biacchierino di caffè in mano e con un sorriso si chiede: «Mannaggia, non mi ricordo come si chiamava quella canzone di tanti anni fa». I fan più affezionati gli hanno risposto subito: «Ne hai scritte così tante e tutte belle che è impossibile ricordare!».

