Gianni Morandi: «Tagliando obbligatorio». La foto con l'oculista fa impazzire i fan

Gianni Morandi è uno dei cantanti più amati della musica italiana, non solo per i suoi spettacoli o le sue apparizioni in televisione sempre molto divertenti e coinvolgenti. L'artista, infatti, è davvero tanto apprezzato anche sui social, specie su Instagram dove, spesso, durante il giorno condivide foto e video che riscuotono sempre molto successo tra i suoi fan.

Così, è accaduto anche nelle scorse ore, quando Gianni ha condiviso uno scatto insieme al suo oculista. La didascalia che accompagnava l'immagine ha divertito i suoi tanti follower.