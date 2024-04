Billie Eilish senza filtri: «L'intimità aiuta a sentirsi belli. Dovrebbero darmi un dottorato in masturbazione»

di Redazione Web

Continua il successo di Billie Eilish, l'artista più giovane ad aver vinto due Oscar, e che a breve uscirà con il terzo album dal titolo Hit Me Hard and Soft. Per l'occasione, ha rilasciato una lunga intervista senza filtri all'edizione americana della rivista Rolling Stone. La cantante statunitense, infatti, ha condiviso il proprio rapporto con il sesso: «È il modo migliore per allentare la pressione della vita. La masturbazione mi è stata di grandissimo aiuto. La gente dovrebbe masturbarsi, non lo sottolineerò mai abbastanza essendo una persona che, per tutta la vita, ha avuto un cattivo rapporto con il proprio corpo».

La masturbazione e il coming out

Per Billie Eilish il sesso non è un semplice divertimento, ma è una parte fondamentale della vita.

Un'esperienza vissuta in maniera libera e totalizzante, che sfida ogni tabù della società, al punto che Billie ha concluso scherzando: «Dovrebbero darmi un dottorato in masturbazione!».

