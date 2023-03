Billie Eilish contro i social: «Ho cancellato tutte le app, non li guardo più»

di Redazione web

«I social fanno schifo». Una condanna secca senza possibilità di appello, quella della popstar Billie Eilish, che dopo aver trascorso parte degli anni dell'infanzia sui social media, ha deciso di cancellarli del tutto dal suo telefono, cioè dalla sua vita, per recuperare quell'equilibrio mentale di cui ha detto di aver bisogno.

Confessione sincera

«Non li guardo più», ha spiegato in un'intervista al podcast Conan O’Brien Needs A Friend, rivelando di aver cancellato le app dei social media dal suo telefono. «Le ho rimosse tutte dal mio telefono, che è una grande cosa per me. Perché ragazzi, non avete avuto internet quando siete cresciuti» ha detto la cantante americana parlando della sua infanzia in cui i social hanno avuto un peso, ma non è cresciuto davanti allo schermo di un device, ma «ho avuto una bella infanzia, e facevo cose in continuazione».

Brutta esperienza

Billie Eilish ha raccontato anche dell'ingenuità che prova di fronte ai contenuti dei social, che la spinge a credere a tutto quello che legge: «...sono cresciuta su Internet, sono per lo più d'accordo con molto di quello che Internet dice». Nel 2021 ha ammesso al Los Angeles Times di aver smesso di leggere i commenti su Instagram, perché «altrimenti andrei fuori di testa, e quello schifo è cattivo come la morte».

