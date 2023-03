Justin Bieber annulla il tour, fan in ansia per le sue condizioni di salute

di Redazione web

Justin Bieber annulla il tour mondiale. Dopo la sospensione nell'estate del 2022 dei live a causa di motivi di salute, anche gli ultimi concerti, previsti per marzo, sono stati cancellati, secondo i siti di fan e ticket. Dopo le cancellazioni segnalate martedì scorso, dai siti di fan nel Regno Unito, Ticketmaster ha indicato che tutti i concerti dell'artista canadese negli Stati Uniti, in Irlanda e in Francia saranno cancellati.

Fan in ansia

Al momento il cantante 29enne non ha dato alcuna comunicazione sui suoi canali social e neanche i manager hanno fornito spiegazioni. Nel 2022 Justin Bieber ha avuto un anno difficile a causa di problemi di salute, che lo hanno portato a cancellare parte del suo tour mondiale lo scorso giugno, a causa della rara sindrome di Ramsay Hunt che gli paralizzava un lato del viso.

Salute instabile

Dopo essere tornato sul palco, ha nuovamente annunciato che doveva fermarsi a settembre. "Starò bene, ma ho bisogno di tempo per riposare e stare meglio", aveva detto. Lo scorso gennaio, Bieber ha venduto i diritti del suo catalogo musicale alla società Hipgnosis per 200 milioni di dollari, l'ultimo di una lunga lista di artisti come Bob Dylan o Bruce Springsteen a vendere il suo repertorio.

