Sanremo le pagelle ai look della terza serata: Paola Egonu vestale mostra fiera i tatuaggi, Levante modaiola, voto 7,5

Sanremo, terza serata del Festival. Sul palco dell'Ariston tutti i 28 campioni in gara, per una serata che si prospetta davvero lunghissima. Come sempre siamo pronti con le nostre pagelle a commentare i look di tutti i protagonisti dalla A di Amadeus alla V di Victoria dei Maneskin.

Sanremo, le pagelle della terza serata

Premio al look più madaiolo, per ora, va sicuramente a Levante. Abbina un body nero con corpetto velato e mini short marroni come le zeppe con super plateaux. E' la tendenza del momento e lei in Etro è perfetta. voto 7,5

Primo abito per Paola Egonu e un lungo vestito cipria monospalla stile vestale. La scelta di lasciare scoperta la spalla non è un caso, serve per mostrare uno dei tanti taggi che su tutto il corpo e di cui va molto fiera

Gianluca Grignani imita la Ferragni e sul retro della camicia mostra la scritta "No war", Ma il suo look e pieno di richiami come i colori rainbow sui polsini. Sbaglia mentre canta, interrompe la performance e ricomincia, in altri tempi sappiamo tutti come sarebbe andata. Bentornato Gianluca, ... mancavi! Voto 7,5

Con Rosa Chemical finalmente si gioca con la moda. Il completo ha uno dei colore del momento, il borgogna, così come la splendida giacca con taglio mantella. Fascia in vita in vinile nero come gli stivali e lunghi guanti. Chiedevamo un po' di grinta e siamo stati accontentati voto 7 + grazie al make up

Mara Sattei abbandona completamente i corpetti colorati de La dolce vita e punta sull'eleganza di Armani...però che noia! Un guizzo c'è sotto la giacca niente ... o quasi. Il top di cristalli blu con scollo vertiginoso ricorda l'abito di Francesca Fagnani. Eleganza innegabile. Voto 6

Dopo l'ingresso strobo della seconda serata Paola e Chiara selgono un lungo abito nero di pizzo con body sagomato. Sono bellissime come sempre e indiscutibilmente alla moda, ma l'effetto strobo è rimasto solo sui brillantini appiccicati in faccia. Da loro ci aspettiamo lo show. Niente Furore, Voto 5

Paola Egonu sceglie Emporio Armani e non poteva essere che così visto che è anche il volto di di EA7, la linea sportiva del marchio. Per i giorilli invece Pomellato. In collegamento con il Tg1 la campionessa di vollei sglie una tuta con pantaloncini e corpretto di strass. Scelta azzeccata. Voto 7

Maneskin

A guidare la classifica, al momento c'è Marco Mengoni, ma tutto potrebbe cambiare visto che i giudizi questa volta sono affidati al televoto. La donna che affiancherà Amadeus e Gianni Morandi sarà la pallavolista azzurra Paola Egonu con un monologo sul razzismo. Super ospiti i Maneskin e Peppino Di Capri.

Peppino Di Capri con Damiano dei Maneskin

La scaletta della terza serata di Sanremo

1. Paola e Chiara - "Furore": testo e significato

2. Mara Sattei - "Duemilaminuti": testo e significato

3. Rosa Chemical - "Made in Italy": testo e significato

4. Gianluca Grignani - "Quando ti manca il fiato": testo e significato

5. Levante - "Vivo": testo e significato

6. Tananai - "Tango": testo e significato

7. Lazza - "Cenere": testo e significato

8. LDA - "Se poi domani": testo e significato

9. Madame - "Il bene nel male": testo e significato

10. Ultimo - "Alba": testo e significato

11. Elodie - "Due": testo e significato

12. Mr Rain - "Supereroi": testo e significato

13. Giorgia - "Parole dette male": testo e significato

14. Colla Zio - "Non mi va": testo e significato

15. Marco Mengoni - "Due vite": testo e significato

16. Colapesce Dimartino - "Splash": testo e significato

17. Coma_cose - "L'addio": testo e significato

18. Leo Gassmann - "Terzo cuore": testo e significato

19. Cugini di Campagna - "Lettera 22": testo e significato

20. Olly - "Polvere": testo e significato

21. Anna Oxa - "Sali (Canto dell'anima)": testo e significato

22. Articolo 31 - "Un bel viaggio": testo e significato

23. Ariete - "Mare di guai": testo e significato

24. Sethu - "Cause perse": testo e significato

25. Shari - "Egoista": testo e significato

26. Gianmaria - "Mostro": testo e significato

27. Modà - "Lasciami": testo e significato

28. Will - "Stupido": testo e significato

La classifica generale di Sanremo



Marco Mengoni – Due vite

Colapesce Dimartino – Splash

Madame – Il bene nel male

Tananai – Tango

Elodie – Due

Coma_Cose – L’addio

Lazza – Cenere

Giorgia – Parole dette male

Rosa Chemical – Made in Italy

Ultimo – Alba

Leo Gassman – Terzo cuore

Mara Sattei – Duemilaminuti

Colla zia – Non mi va

Paola e Chiara – Furore

Cugini di Campagna – Lettera 22

Levante – Vivo

Mr Rain – Supereroi

Articolo 31 – Un bel viaggio

Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato

Ariete – Mare di guai

Modà – Lasciami

Gianmaria – Mostro

Olly – Polvere

LDA – Se poi domani

Will – Stupido

Anna Oxa- Sali

Shari – Egoista

Sethu – Cause perse

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Febbraio 2023, 21:44

