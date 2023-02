Leo Gassmann, la stylist si dissocia «Non doveva stare solo in canotta». Ecco tutta la verità

Se almeno nella terza serata del Festival di Sanremo non ci sono polemiche sul palco, sui social si sta scatenando una "guerra" tra stylist e artisti. Stefania Sciortino nelle sue storie Instagram si è dissociata dopo aver visto Leo Gassmann cantare all'Ariston in canotta. Ma cosa sta succedendo? Andiamo con ordine.

Sanremo, bufera su Leo Gassmann. La stylist si dissocia «Non doveva stare solo in canotta»

Il giallo della canotta

Nella terza serata del Festival andata in onda giovedì 9 febbraio Leo Gassmann ha stupito tutti presentandosi sul palco in canotta e pantaloni. Un look decisamente inedito per chi come lui si è sempre presentato in modo decisamente più sobrio. Anche nelle pagelle di leggo questo "strano" cambiamento non era passato inosservato.

Tutto studiato? Proprio per niente. La stylist Stefania Sciortino sulle sue storie Instagram si è completamente dissociata dal suo pupillo «Non avrei mai mandato un artista in canotta sul palco e lo sapete. C'era una bellissima giacca originariamente e tanti altri look».

Ma allora cosa è successo davvero. Nessuna ribellione imprevvisa, la spiegazione è più semplice del previsto a quanto pare e Leo lo ha spiegato ai microfoni di radio 2 «È stata una cosa inaspettata: dovevo indossare una giacca, ma sul palco non si possono indossare i marchi – la giacca era di Givency – quindi non l'ho potuta indossare, però va bene". In fondo è il bello della diretta, no?».

