La promessa di MMA, Victoria Lee, muore a 18 anni. La sorella: «Rispettate la privacy della mia famiglia»

Victoria Lee, la 18enne astro nascente di MMA (arti marziali miste) soprannominata "The Prodigy", è morta. Le voci della sua scomparsa circolavano da diversi giorni ma solamente oggi, lunedì 9 gennaio, la sorella maggiore Angela ha confermato la morte di Victoria con un post commovente su Instagram. Le cause del decesso restano ignote: i familiari infatti, desiderano mantenere la privacy sull'argomento e chiedono ai media di rispettare il loro dolore.

Soumahoro si iscrive al gruppo Misto: «Le foto di mia moglie risalgono a 4 anni prima di conoscerci»

Gianluca Vialli, oggi a Cremona la messa per dirgli addio. I funerali a Londra nei prossimi giorni e in forma privata

Uccide il vicino che con la ruspa tenta di demolirgli la casa, convalidato l'arresto ma il gip lo scarcera

La vicenda

Victoria Lee era appassionata di MMA e, infatti, il suo grande talento e la sua determinazione le avevano permesso in poco tempo di farsi un nome nel mondo delle arti marziali. Nella sua carriera iniziata nel 2021, Victoria non era mai stata battuta da nessuna avversaria.

A dare l'ufficialità della sua morte, è stata la sorella Angela tramite un post su Instagram.

Il post Instagram

Angela Lee su Instagram ha scritto: «Se n'è andata troppo presto e da allora la nostra famiglia è stata completamente devastata. Ci manca più di ogni altra cosa in questo mondo. La nostra famiglia non sarà mai più la stessa. La vita non sarà più la stessa. Vi prego lasciateci il tempo di elaborare questa tragedia».