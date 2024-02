Leonardo Fioravanti, il surfista romano: “Voglio tornare da Parigi con una medaglia”

"Un giorno con..." è la serie che porta gli spettatori nel mondo personale e professionale degli atleti Red Bull, seguendo le loro giornate attraverso gli occhi di Denis Tarantello, noto anche come Sinnaggagghiri, uno degli youtuber e creator più seguiti in Italia. Dopo gli incontri emozionanti degli episodi precedenti, con talenti del calibro di Matteo Berrettini, Sofia Goggia, Tony Arbolino e Gianluigi Donnarumma, il protagonista di oggi è il rinomato surfista italiano Leonardo Fioravanti.

Leonardo Fioravanti, originario di Roma, è un surfista di fama mondiale che ha conquistato il cuore degli appassionati di surf con il suo talento straordinario e la sua dedizione al mondo delle onde.

Il nuovo episodio di "Un giorno con..." ci porterà nella vita quotidiana e nella preparazione di Fioravanti, offrendo uno sguardo esclusivo sulla sua carriera, le passioni e gli obiettivi futuri, su tutti il Championship Tour, il campionato del mondo appena cominciato, e l’Olimpiade di Parigi 2024.

Il surfista romano è noto per la sua determinazione e il suo spirito competitivo nel perseguire i suoi sogni. Condividendo l'esperienza di un'intensa ma divertente giornata con Sinnaggagghiri, Fioravanti si è soffermato su aspetti inediti della sua vita, dai momenti più emozionanti della carriera alle sfide personali e alle passioni che guidano il suo cammino, come il golf ad esempio: “Se avessi fatto il calciatore in un’altra vinta? Piuttosto il golfista. Ho la fortuna di surfare in posti bellissimi dove vicino c’è sempre un campo da golf dove divertirmi”. Nel corso della serie, abbiamo avuto l'opportunità di scoprire il lato umano di grandi atleti italiani, e Leonardo Fioravanti non è da meno. Il surfista, con il suo carisma e la sua autenticità, ha condiviso aneddoti, riflessioni e progetti futuri, offrendo ai fan un'esperienza avvincente e coinvolgente.

