Bambino di 10 anni cade da un gradone della scalinata del Sacrario di Redipuglia: è grave

di Redazione web

Un volo di tre metri, poi la paura. Un bambino di 10 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto, nel pomeriggio di oggi, venerdì 26 aprile, mentre si trovava sulla scalinata del Sacrario militare di Redipuglia (Gorizia) mentre era in vacanza con i genitori residenti in Veneto, in provincia di Venezia.

Sul posto la Sores del Friuli Venezia Giulia ha inviato più mezzi di soccorso sanitario tra cui l'elisoccorso. Il bambino è stato quindi preso in carico e portato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice rosso. Sono stati allertati i carabinieri.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Aprile 2024, 20:59

