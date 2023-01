Gianluca Vialli, oggi a Cremona la messa per dirgli addio. I funerali a Londra nei prossimi giorni e in forma privata

Gianluca Vialli ricordato su tutti i campi di calcio nel weekend, verrà commemorato oggi, lunedì 9 gennaio, alle 18.30 nella sua Cremona. Prevista una messa presso la parrocchia Cristo Re, alla quale sono attese centinaia di persone. Ci saranno i famigliari, gli amici e i semplici tifosi, tutti uniti nel ricordo dell'ex calciatore, scomparso a Londra per il tumore al pancreas.

Vialli, le cerimonie per ricordarlo

Per la messa a Vialli sono attese centinaia di persone, ben oltre i 300 posti a sedere che ha a disposizione la chiesa. I funerali verranno celebrati a Londra nei prossimi giorni in forma privata. Così, chi vorrà dare un ultimo saluto al campione ex di Samp e Juve, potrà farlo a Cremona. Giovedì 12 gennaio, poi, a Roma è in programma la messa in suffragio voluta dalla Figc.

L'appuntamento è previsto alle 17.30 presso la chiesa Santa Teresa del Bambin Gesù. Prevista la partecipazione del presidente federale, Gabriele Gravina, del ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi e del presidente del Coni, Giovanni Malagò. Nei prossimi mesi, probabilmente a fine campionato, sempre a Cremona verrà organizzata una cerimonia pubblica per ricordare l'ex attaccante.

