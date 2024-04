Bambino di 4 anni salvato da uno sconosciuto alla partita di hockey, la mamma ritrova l'eroe grazie a TikTok: «Gli devo una cena»

di Redazione Web

Una serata divertente ed emozionante di un bambino di 4 anni e della sua mamma a guardare una partita di hockey ha rischiato improvvisamente di trasformarsi in tragedia quando il disco lanciato dai giocatori è volato a tutta velocità tra il pubblico, diretto proprio verso il volto del piccolo Nasir.

I riflessi incredibili di uno sconosciuto, seduto accanto al piccolo, hanno fatto la differenza: l'eroe inconsapevole ha allungato un braccio e ha afferrato il disco poco prima dell'impatto. Dopo la catastrofe evitata, la mamma di Nasir ha pubblicato un video su TikTok per rintracciare lo sconosciuto e ringraziarlo a dovere e, grazie alla viralità raggiunta sul social, non solo è riuscita nel suo intento ma ha regalato un'esperienza indimenticabile al figlio.

Il salvataggio di Nasir

Secondo quanto riporta Abc, Nasir e sua mamma si trovavano alla Rocket Mortgage Fieldhouse a guardare una partita della American Hockey League Cleveland Monsters quando un disco è volato dritto verso il bambino di 4 anni.

Asia Davis, mamma di Nasir, ha raccontato: «Quel disco è arrivato così velocemente.

Tuttavia, la mamma non è riuscita a capire il nome dell'eroe e si è affidata a TikTok per rintracciarlo e ringraziarlo a dovere. Il video è diventato presto virale e ha permesso ad Asia di contattare l'uomo, Andrew Podolak. Alla fine, il salvatore e Nasir si sono riuniti sul ghiaccio per celebrare il salvataggio insieme alla squadra.

«Sono davvero felice che lui si trovasse lì in quel momento - ha detto mamma Asia - Grazie ad Andrew è finito tutto per il meglio».

