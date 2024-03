Attentato a Mosca, 15enne eroe salva più di 100 persone: «Ho dovuto reagire altrimenti saremmo tutti morti». Islam Khalilov premiato dallo Spartak

di Redazione web

Putin giura vendetta, la Russia è in lutto nazionale e i killer dell'attentato di venerdì sono stati arrestati. Dalle cenerei il Paese russo prova a risorgere attraverso i suoi cittadini. Dall'incendio di Mosca, avvenuto venerdì sera, è «nato» un nuovo eroe che ha salvato più di 100 persone. Il suo nome è Islam Khalilov e ha soli 15 anni. Poche ore fa ha ricevuto un premio dalla sua squadra del cuore, lo Spartak Mosca: una maglietta e l’abbonamento alle partite del club.



Il riconoscimento è arrivato perché il ragazzo ha salvato un centinaio di persone durante la strage al Crocus City Hall di Krasnogorsk vicino Mosca, come riporta la stampa estera. Khalilov è un ragazzoadolescente umile che conosce bene il teatro dato che lavora come guardarobiere part time, quando non va a scuola. Nei video della strage si vede proprio il ragazzo che guida un gruppo di spettatori verso una porta che conduce a un edificio adiacente il teatro. E dice a tutti di andare «verso l’Expo», ovvero verso il palazzo che ospita un’altra manifestazione. Poi si è messo in salvo anche lui. Ma solo dopo aver verificato che tutte le persone fossero passate dalla porta per salvarsi.

Il racconto dell'attentato

«All’inizio ho sentito dei suoni strani provenire dal primo piano. Ho pensato che fosse arrivato un gruppo rumoroso Ma poi ha capito: ho realizzato che se non avessi reagito subito avrei perso la mia vita e quella di molti altri», riporta il Corriere della Sera.



«Di qua, di qua, andate tutti in quella direzione, verso l’Expo, verso l’Expo», urla Khalilov.

«Quando sono arrivato davanti alla porta che portava all’altro edificio mi sono immaginato i terroristi che arrivavano dalle scale o dall’ascensore uccidendoci tutti con le raffiche di mitra o lanciando una granata. Per fortuna non è successo, sono riuscito a far uscire tutti», ha concluso Khalilov.

Il premio da parte dello Spartak Mosca

L'azione eroica ha fatto sì che il club calcistico Spartak Mosca lo premiasse. Il rapper russo Morgensten, invece, ha promesso di donargli un milione di rubli (circa 10 mila euro) per il suo gesto. Il leader spirituale dei musulmani russi Ravil Gaiunutdin onorerà le sue gesta durante la preghiera del venerdì nella moschea di Mosca. I sopravvissuti alla strage hanno raccontato anche di un altro giovane eroe che avrebbe disarmato un terrorista salvando decine di spettatori.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Marzo 2024, 08:31

