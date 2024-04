Simone Biles in lacrime per gli attacchi dei fan al marito: «Divorzia, non ti merita». Lei: così feriscono i miei sentimenti

di Serena De Santis

Non è un periodo facile per Simone Biles, la celebre ginnasta americana, che nelle ultime settimane è entrata nel mirino degli hater. A seguito di un'intervista rilasciata dal marito Jonathan Owens, l'atleta è stata sommersa di critiche da parte dei suoi sostenitori, che hanno scritto nei commenti sotto le loro foto che dovrebbe separarsi da lui siccome è «una persona cattiva».

Questa storia va avanti da circa quattro mesi e soltanto recentemente Simone Biles ha deciso di parlare, raccontando al podcast Call Her Daddy come si sente al riguardo. «All'inizio non ci davo tanto peso, ma poi hanno iniziato a ferire i miei sentimenti - ha spiegato -. Una notte sono crollata, ho iniziato a piangere pensando: perché devono parlare di mio marito in questo modo se non lo conoscono?»

Cosa è successo

Tutto è partito da un'intervista che il celebre giocatore di football dei Green Bay Packers della National Football League, Jonathan Owens, ha rilasciato a The Pivot Podcast, durante la quale gli è stato chiesto come avesse conosciuto la famosissima ginnasta americana. Lui stesso ha raccontato come, all'inizio della loro frequentazione, non conosceva la fama della sua attuale moglie.

La ginnasta era presente durante quell'intervista, ma non immaginava che avrebbe scaturito tutta quell'attenzione da parte dei fan. «Quelle domande non riguardavano me, bensì la carriera di mio marito - ha chiarito Simone Biles -. È normale che poi i giornalisti chiedano della vita privata di una persona, soprattutto se questa è famosa. Ma non pensavo che quell'intervista avrebbe portato tutto questo odio».

La reazione dell'atleta

Dopo quattro mesi dall'intervista di Jonathan Owens, Simone Biles ha deciso di rompere il silenzio, raccontando la sua versione sulla relazione con il giocatore di football. «Loro dicono che dovrei separarmi da lui, ma in realtà è uno degli uomini più dolci che abbia mai incontrato in tutta la mia vita - ha spiegato la ginnasta -. Mi ha fatto davvero male leggere certe cose su mio marito, non se lo merita. Ho pianto tanto per questa cosa, soprattutto perché è infondata. Io sono sempre stata dell'idea che tutti potessero parlare di me, senza toccare la mia famiglia. Spero - ha concluso Simone Biles - che tutta questa storia finisca presto».

