Red Bull, la terza puntata di “ZETA”: Leonardo Fioravanti, da Roma a cittadino del mondo per inseguire i suoi sogni

“Zeta”, la nuova serie originale di Red Bull dedicata alla Generazione Zeta vista con gli occhi di alcuni protagonisti dello sport italiano, si tuffa nella vita da giramondo di Leonardo Fioravanti, sempre alla ricerca delle onde giuste per volare sulla sua tavola.

Un’avventura unica, partita dallo stabilimento balneare “Ocean Surf” di Cerveteri, per arrivare alla World Surf League, cavalcando i flutti oceanici. Un percorso non casuale per un ragazzo che, pur dovendo fare tante rinunce, ha avuto le idee chiare fin da piccolo: “Mi sono mancati i miei amici, mi è mancata la nonna, mi è mancata la mia vita in Italia. Però avevo già in mente questo sogno: diventare un surfista professionista”. A 11 anni la partenza dall’Italia, in direzione Francia, e ben presto il desiderio impellente di emigrare oltreoceano, d’inverno, alla ricerca dell’onda perfetta, stile “Point Break”. Una vita da globetrotter condivisa con la sua più grande fan e complice, la mamma Serena: “Mia mamma Serena è proprio la più forte di tutti. – racconta Leonardo Fioravanti –. Lei ha subito capito quanto mi piacesse fare surf. In Italia non abbiamo le onde tutti i giorni e, appena capitava il giorno giusto, mia madre veniva a prendermi a scuola dicendo che avevo un appuntamento dal dottore. D’inverno viaggiavamo alle Hawaii o in Australia per farmi surfare il più possibile”.

La terza puntata è disponibile online su Red Bull e Eurosport.it da oggi, martedì 23 aprile. “Zeta” continua, nelle prossime due settimane, con altrettanti protagonisti dello sport italiano, Alessandro Mazzara (skate) e Larissa Iapichino (salto in lungo). La quarta puntata sarà dedicata allo skater Alessandro Mazzara e sarà online martedì 30 aprile.

