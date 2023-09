Jennifer Lawrence alla sfilata di Dior: «Cosa è successo al suo viso?»

Jennifer Lawrence (33 anni) è tornata sotto i riflettori, dopo la prima gravidanza e la nascita del figlio Cy Maroney, avuto dal marito Cooke Maroney (39 anni), nel febbraio 2022, quando l'attrice aveva preferito passare del tempo con la sua famiglia e mettere in pausa i suoi impegni di lavoro.

La prima uscita pubblica è stata durante il red carpet di Cannes, dove Jennifer ha fatto il suo ingresso con un abito rosso incantevole di Dior, di cui è anche brand ambassador. Non è stata, quindi una sorpresa, quando Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa di Dior l'ha invitata alla sfilata durante la Paris Fashion Week, iniziata qualche giorno fa.

Tuttavia, i fan hanno notato qualcosa di diverso nell'attrice, soprattutto nel suo viso.

o rosto da jenlaw ta tão diferente https://t.co/fG4JCgtDbM — júpiter-plutão 🩵 (@thewitnessgames) September 27, 2023

Jennifer Lawrence alla sfilata di Dior

Jennifer Lawrence è stata una delle ospiti più importanti alla sfilata di Dior durante la PFW. Il look scelto per l'occasione era una camicia bianca sbottonata sul davanti e una gonna a vita alta, lunga fino ai piedi, nera, con una cinta a congerle la vita ed enfatizzare il punto vita. Tutto rigorosamente in Dior.

Tuttavia, ad aver catturato l'attenzione dei fan è stato lo strano gonfiore nel viso di JenLaw. «Ha le labbra e il viso molto gonfi, si è rifatta qualcosa?», commenta un utente su X (ex Twitter), mentre altri hanno notato che la sua mascella è un po' più pronunciata rispetto alle foto della sua ultima apparizione pubblica, durante il red carpet di Cannes, nel maggio 2023.

Mentre alcuni pensano sia il risultato di iniezioni di botox o filler molto fresche e che quindi sia normale questo gonfiore, altri sono del parere che abbia semplicemente messo su un po' di peso e che il trucco enfatizzi il suo viso già di per sé tondo.