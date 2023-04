JLo e Ben Affleck: le foto dei paparazzi incantano i fan

Ben Affleck e Jennifer Lopez sono sempre più innamorati. La loro love story appassiona da anni i loro fan e - dopo essersi ritrovati - non perdono occasione per scambiarsi teneri gesti d'amore. Effusioni spontanee che si ripetono anche quando non sanno di essere sotto ai rilfettori. I due, infatti, nella giornata di ieri, sabato 29 aprile, sono stati paparazzati insieme mano nella mano.

<h2> JLo e Ben Affleck innamorati: le foto dei paparazzi </h2>

La coppia che da anni anima il gossip internazionale è stata paparazzata a Beverly Hills, in compagnia della figlia 15enne di JLo, Emme. Mentre la teenager è assorbita dal cellulare, i due passeggiano mano nella mano. Un gesto colmo di tenerezza che entusiasma i loro fan.

«Amore vero»

Come riportato dal Daily Mail, la vita di coppia delle due star di Hollywood procede a gonfie vele. Negli ultimi giorni, Ben Affleck ha raccontato un aneddoto su Jennifer Lopez. L'attrice non seguirebbe una vera e propria dieta. Ben, infatti, ha dichiarato ai media locali: «Lasciate che vi racconti qualcosa che vi sconvolgerà: Jennifer mangia solo quello di cui ha voglia, qualsiasi essa sia. Spesso passa intere giornate a mangiare solo biscotti e gelati».

Piccolie aneddoti di vita quotidiana che rendono sempre più vicini e "reali" le due superstar, facendoli apparire sempre più «normali e umani», scrivono sui social i fan della coppia. «Il loro è un amore vero», scrive un utente e, dagli scatti rubati dai paparazzi, è veramente difficile dargli torto.