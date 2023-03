Jennifer Lopez nuda e sexy a 53 anni per promuovere la sua nuova linea di scarpe FOTO

di Redazione Web

Avrà anche 53 anni, ma Jennifer Lopez ha ancora l'energia e il corpo di una ventenne. La popstar e imprenditrice americana lancia la sua nuova linea di scarpe Revolve e lo fa mettendosi a nudo: nelle foto apparse sui social, J.Lo appare seduta e coperta solo dai suoi lunghi capelli, con ai piedi dei sandali con tacco e lacci alti.

«La settimana inizia nel modo giusto con la nuova #JLOJenniferLopez for revolve», si legge in un post su Instagram. Non è la prima volta che la star, 53 anni, si mostra senza veli per una campagna promozionale. Lo scorso anno, per il suo compleanno, condivise un video dove appunto posava nuda per la linea 'JLo Body'. Si è anche mostrata a seno nudo per la sua linea di bellezza.

