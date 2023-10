Greta Thunberg arrestata a Londra: le immagini mostrano gli agenti trascinare via l'attivista

Ancora guai per l'attivista Greta Thunberg. La 20enne svedese è stata fermata dalla polizia britannica a Londra durante una protesta di ambientalisti contro l'Energy Intelligence Forum, che riunisce per tre giorni all'hotel InterContinental Park Lane i vertici dei colossi petroliferi mondiali. La giovane è stata mostrata in un video mentre agenti di Scotland Yard - intervenuti per disperdere il picchetto di ambientalisti schieratisi a bloccare l'entrata principale dell'albergo londinese - la trascinavano via.

Greta Thunberg multata per blocco del porto di Malmo: «Il pianeta è in pericolo, la mia azione era giustificabile»

Greta Thunberg rischia l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale dopo la protesta al porto in Svezia

La nuova protesta di Greta Thunberg

Centinaia di manifestanti avevano bloccato tutti gli ingressi dell'albergo di lusso vicino ad Hyde Park e gli agenti di Scotland Yard sono intervenuti compiendo cinque arresti. L'attivista svedese è stata bloccata da due poliziotti e caricata su un furgone delle forze dell'ordine. Parlando con i giornalisti a margine della protesta, la giovane attivista svedese ha attaccato l'incontro «a porte chiuse» e gli accordi siglati tra i rappresentanti politici e i «lobbisti del distruttivo settore dei combustibili fossili».

Gli attivisti hanno anche criticato la presidenza della COP28, la conferenza annuale delle Nazioni Unite sul clima in programma dal 30 novembre al 12 dicembre a Dubai, affidata al sultano Ahmed Al Jaber, a capo del colosso statale petrolifero degli Emirati Arabi Uniti.