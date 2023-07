Greta Thunberg rischia l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale dopo la protesta al porto in Svezia

di Redazione web

Greta Thunberg è accusata di resistenza a pubblico ufficiale dopo i fatti accaduti lo scorso 19 giugno in Svezia, durante una protesta per il clima. Secondo quanto affermato dalla procuratrice Charlotte Ottosen , l'ambientalista rischia un multa molto salata o l'arresto perché si sarebbe «rifiutata di obbedire agli ordini della polizia di abbandonare il luogo della protesta».

La protesta, nella città meridionale di Malmo, ha visto il gruppo di attivisti ambientali "Ta tillbaka framtiden" (Reclaim the Future) mentre tentavano di bloccare l'ingresso e l'uscita del porto della cittadina svedese, per protestare contro l'uso di combustibili fossili. Tutti insieme, oggi, sono indagati di reati penali.

«Abbiamo scelto di non essere spettatori, perciò abbiamo fisicamente fermato l'infrastruttura che produce combustibili fossili. Stiamo rivendicando il nostro futuro», ha detto Greta Thunberg in un post su Instagram durante la protesta.

Possibile arresto

Il gruppo di ambientalisti, mercoledì scorso, ha reso noto che sono accusati di reati penali. L'accusa, nello specifico, potrebbe comportare una reclusione di sei mesi, ma la procuratrice Charlotte Ottosen ha spiegato al quotidiano Sydsvenskan che potrebbero cavarsela con una semplice multa.

L'udienza al tribunale di Malmo è fissata alla fine del mese di luglio.

Greta Thunberg ha iniziato la sua attività ambientalista a soli 15 anni, oggi ha 20 anni e accusa di tradimento il governo i leader politici per non aver fatto nulla, negli ultimi anni, per migliorare le condizioni ambientali e salvare le future generazioni dalla crisi climatica.I toni accesi e l'opposizione alle forze dell'ordine le potrebbero costare, questa volta, la reclusione.

