Greta Thunberg arrestata dalla polizia norvegese durante la protesta

C'è anche Greta Thunberg fra i fermati dalla polizia di Oslo che ha sgombrando gli attivisti ambientalisti dagli ingressi ai ministeri bloccati da tre giorni nel quartiere governativo della capitale. Presa per le braccia e per le gambe da due poliziotte, la giovane svedese è stata portata via senza opporre resistenza.

Gli eco attivisti protestavano contro la costruzione di parchi eolici nei luoghi in cui vivono i Sami. Gli indigeni della Lapponia vivono dell'allevamento di renne, e gli animali sono spaventati dal rumore delle installazioni. Nel 2021 la Corte Suprema della Norvegia ha stabilito che i parchi eolici violano i diritti degli indigeni, ma per il governo norvegese si tratta di una complessa questione legale e politica. Greta Thunberg, simbolo dell'attivismo ecologista giovanile, è stata rilasciata poco dopo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Marzo 2023, 12:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA