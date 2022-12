Greta Thunberg, la risposta all'ex kickboxer Andrew Tate diventa virale: «Ce l'hai piccolo». Boom su Twitter

Lei continua ad essere la portavoce planetaria di chi lotta per proteggere l'ambiente, lui un atleta milionario che mostra le sue auto di lusso altamente inquinanti. Ma Greta Thunberg non ha esitato ad usare un linguaggio tagliente per zittire il mittente, Andrew Tate, atleta di kickboxing anglo-americano.

Il medium, anche stavolta, sono i social, Twitter nello specifico, dove Greta dopo l'ennesimo post irriverente in cui Tate faceva l'elenco delle auto di lusso con tanto di cilindrata ed emissioni di scarico ha risposto con un eloquente: «Sì per favore illuminami, mandami una email a energiadelpenepiccolo@fattiunavita.com». Qui sotto il testo originale.

Saldi invernali, quando iniziano? Tutte le date e il calendario regione per regione

yes, please do enlighten me. email me at smalldickenergy@getalife.com https://t.co/V8geeVvEvg

La risposta è al post di Andrew Tate che si mostrava mentre faceva il pieno alla sua Bugatti, supercar esigente dal punto di vista dei consumi. E a corredo della foto ha taggato Greta dicendole: «Ho 33 macchine. La mia Bugatti ha un quad turbo w16 8.0L. Le mie due Ferrari 812 Competizione hanno 6.5L v12. Questo è solo l'inizio. Fornisci il tuo indirizzo e-mail in modo che io possa inviare un elenco completo della mia collezione di auto e le rispettive enormi emissioni».

Caro bollette, Forlì chiude sei parrocchie: messa solo in cattedrale. «Rincari del 150%, ci costa troppo»

Hello @GretaThunberg



I have 33 cars.



My Bugatti has a w16 8.0L quad turbo.



My TWO Ferrari 812 competizione have 6.5L v12s.



This is just the start.



Please provide your email address so I can send a complete list of my car collection and their respective enormous emissions. pic.twitter.com/ehhOBDQyYU