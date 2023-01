Greta Thunberg portata via (con la forza) dalla polizia durante le proteste contro le miniere di carbone ​in Germania

Greta Thunberg è stata portata via dalla polizia durante le proteste contro la miniera di carbone a Lützerath in Germania. Il video diventato virale su twitter ha mostrato dozzine di poliziotti in tenuta antisommossa durante l'evento che si sono avvicinati alla folla e hanno portato via circa 300 persone, tra cui la celebre giovane attivista per il clima.

Ieri, parlando nel villaggio che le autorità stanno cercando di sgomberare, Greta ha detto che «la Germania si sta mettendo in imbarazzo» e ha aggiunto: «Penso che sia assolutamente assurdo che questo stia succedendo nel 2023».

La ricostruzione

Greta Thunberg è spuntata anche oggi a sorpresa nei pressi del sito di Luetzerath, in Germania, per protestare contro lo sgombero in corso per la miniera di carbone. Lo ha confermato all'Ansa la polizia di Aquisgrana. Stando alla Dpa, l'attivista svedese ha partecipato a una dimostrazione spontanea sul posto, ballando e cantando con altri militanti. Secondo la polizia, la ventenne si sarebbe seduta per un pò sul bordo di un muro che dà sulla miniera, provocando la preoccupazione degli agenti, che le hanno intimato di allontanarsi per la sua stessa sicurezza. Poiché la leader del movimento Fridays for future non ha seguito l'indicazione, i poliziotti l'hanno trascinata via per un breve tratto. Ieri Greta era alla testa di una manifestazione di 35 mila attivisti del clima nel Land del Nordreno Vestfalia.

Greta Thunberg e la protesta in Germania

Secondo la Bild, Greta Thunberg si è rifiutata di allontanarsi ed è stata vista sorridere mentre veniva prelevata fisicamente dagli agenti di polizia. Il primo bilancio delle proteste, sfociate in violenza, parla di 70 agenti della polizia feriti. Gli attivisti climatici da giovedì si confrontano con le forze dell'ordine che intendono sgomberare il borgo per consentire l'estrazione del carbone da parte del colosso energetico Rwe. I manifestanti accusano la polizia di un «incredibile uso della violenza» ieri alla grande manifestazione, dove stando agli organizzatori ci sarebbero stati 35 mila militanti del clima guidati proprio da Greta Thunberg.

Die Polizeigewalt heute in #Lützertah war unfassbar.



Hier werden @GretaThunberg @Luisamneubauer und andere von der Polizei geschubst - und die stehen da einfach nur friedlich rum.



Was soll das @Polizei_NRW_AC?! pic.twitter.com/1uBuejL00W — Timon Dzienus (@Dzienus) January 14, 2023

Gli scontri

La giornata è stata segnata da forti scontri. «È un miracolo che non ci siano stati morti», ha detto alla Dpa una portavoce del gruppo «Luetzerath vive». Dall'inizio dello sgombero, nel borgo occupato dagli ecoattivisti, sono state sporte 150 denunce penali per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni corporali. Anche fra i manifestanti ci sono dei feriti, ma il numero non è ancora chiaro.

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Gennaio 2023, 20:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA