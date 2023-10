Greta Thunberg multata per blocco del porto di Malmo: «Il pianeta è in pericolo, la mia azione era giustificabile»

L'attivista Greta Thunberg, 20 anni, dovrà pagare una multa di circa 500 euro per aver partecipato al blocco del porto di Malmo, Svezia, lo scorso 24 luglio. «La mia azione non deve essere punita perché il pianeta è in pericolo. Coloro che causano la crisi climatica sono quelli che abbiamo bloccato. La mia azione era giustificabile»,ha dichiarato Thunberg, riportata dalla Tv svedese, Svt. Domani dovrebbe recarsi a Oslo, dove si unirà alla protesta degli indigeni Sami e giovani ambientalisti contro il parco eolico di Fosen.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Ottobre 2023, 19:19

