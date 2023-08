Incendio a Tenerife: paura all'alba

Un grande incendio boschivo ha colpito sull'isola di Tenerife, alle Canarie. I roghi hanno comportato l'evacuazione di quattro centri abitati. Dopo l'allarme in Grecia, a Rodi e Corfù, ecco che un'altra meta turistica dell'estate rischia di trasformarsi in un vero e proprio incubo per i tanti turisti presenti.

Le fiamme sono divampate all'alba di oggi, mercoledì 16 agosto, in un'area di 130 ettari. E abitanti in fuga.

Arde el monte por la parte sur de Tenerife. La columna de humo ya se ve desde esta parte norte. El fuego ya está casi en la cumbre...

Otro desastre para dar rienda suelta al globalismo de parques eólicos y plantas fotovoltaicas. Hay mucho dinero en juego y se les acaba el tiempo.

🔥 #IFArafoCandelaria



Nuevas imágenes grabadas desde la torre de vigilancia de El Gaitero.

Incendio a Tenerife

Gli abitanti di una zona rurale dell'isola spagnola Tenerife sono stati evacuati dalle loro case nelle ultime ore a causa di un incendio boschivo sviluppatosi nei comuni di Arafo e Candelaria.

A renderlo noto sono le autorità locali, senza specificarne però il numero. Il rogo è scoppiato nella tarda serata di ieri, colpendo una zona boschiva. «È un incendio molto complicato, le prossime ore saranno fondamentali», ha affermato in conferenza stampa il governatore delle Canarie Fernando Clavijo. Sul posto sono attivi mezzi terrestri e aerei.