Incendi a Corfù, sull'isola greca 17 villaggi evacuati. I video postati sui social

#Wildfire alert on second Greek island of #Corfu

Footage from Dassia on the east coast of Corfu shows fire spreading across the hills

Evacuation orders in place for Santa, Megoula, Porta, Palia, Perithia, and Sinies



VC: @molloyspace