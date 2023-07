Incendi in Grecia, cosa fare se ho già prenotato la vacanza? La Farnesina: «Andate altrove»

Gli incendi continuano a devastare le isole greche di Rodi e Corfù, mete turistiche tra le più gettonate dell'estate. L'isola di Rodi, la più grande del Dodecanneso, non è chiusa al traffico aereo, ma la situazione è sicuramente delicata proprio a causa dell'avanzare dei roghi, che non accennano a placarsi e che hanno costretto migliaia di turisti ad evacuare hotel e abitazioni prese in affitto. Il ministero degli Esteri italiano invita quindi, per quanto possibile, a «considerare una destinazione alternativa». Se potete - consiglia la Farnesina - prenotate altrove. Ma andiamo a vedere cosa può fare chi ha già prenotato una vacanza in Grecia.