Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin in bikini (anche) sulla neve. I fan: «Bellissima»

La bassista dei Maneskin, Victoria De Angelis, si sta godendo le feste di Natale insieme ai suoi amici e alla sua fidanzata, Luna.

La comitiva ha optato per una vacanza sulla neve, stando a quello che ha postato la star sui suoi canali social: giornate sugli impianti sciistici e poi relax in piscina, ma ai fan non è sfuggita una foto che li ha fatti andare fuori di testa.

Victoria ha posato in bikini in mezzo alla neve, una moda super hot che negli ultimi anni si è diffusa molto tra le celebrità (e non) .