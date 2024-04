Piero Pelù torna con una lettera scritta a mano: «Dopo lo choc acustico ho combattuto la depressione. La musica mi ha salvato»

«Ciao a tutti, 10 mesi fa vi scrivevo che avevo subito un forte choc acustico in studio di registrazione e che ero costretto a rimandare in blocco il mio Tour… In questo periodo ho combattuto la depressione e solo grazie alla Dea musica ne sono uscito, ho tirato fuori le unghie, i denti, sputato l’anima, scritto cose nuove e urgentissime e elaborato altre idee che erano rimaste chiuse nel mio sconfinato archivio».

Piero Pelù, 62 anni, annuncia con una lettera pubblicata sui suoi profili social il suo ritorno sul palco. «Mentre vi sto scrivendo ho finito di produrre questo nuovo viaggio sonoro che vi raggiungerà prestissimo e in molte forme, infatti in questo lungo periodo lontano da voi ho fatto foto e video che quanto prima vi mostrerò», il post dell'artista toscano.

Ora non vede l’ora di tornare dai fan: «Ho una fottutissima voglia di tornare in mezzo a voi con queste nuove canzoni a cui sono particolarmente legato e con il tour che sarà più coinvolgente che mai.

Mi siete mancati, ci vediamo presto Ragazzacc!»

Lo choc acustico

Il 30 giugno 2023 Piero Pelù aveva raccontato di aver subito uno chco acustico mentre usava un paio di cuffie nello studio di registrazione.

Il tour

E così Piero Pelù questa estate porterà tutta la sua storia di musica rock sui palchi più prestigiosi del nostro Paese, in un viaggio da nord a sud affiancato dalla sua band rinnovata: i Bandidos. Ecco le tappe del tour:

4-5 Maggio Verona

per lo spettacolo: Una. Nessuna. Centomila In Arena

26 luglio Castiglione del Lago (PG)

c/o Lacustica Festival – Rocca Medioevale

27 luglio Porto Recanati (MC)

c/o Arena Beniamino Gigli

9 agosto Asiago (VI)

c/o Piazza Carli

16 agosto Noto (SR)

c/o Scalinata Della Cattedrale

17 agosto Bagheria (PA)

c/o Go Green Festival – Piccolo Parco Urbano

20 agosto Roccella Jonica (RC)

c/o Roccella Summer Festival – Teatro Al Castello

22 agosto San Pancrazio Salentino (BR)

