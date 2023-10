Kim Kardashian in reggiseno (di Gucci) scatena la polemica: «Rubi la scena a tua sorella Kendall Jenner»

Kim Kardashian è tornata a far parlare di sé, anche quando l'attenzione è incentrata sulle sorelle minori, Kylie Jenner e Kendall Jenner, che sono impegnate nella Paris Fashion Week. L'imprenditrice, (quasi) avvocato e influencer ha pubblicato alcuni scatti molto hot in cui indossa solamente un (mini) reggiseno di Gucci, in occasione della sfilata del brand con il suo nuovo direttore creativo, Sabato De Sarno.

Kim Kardashian al centro delle polemiche

Dopo gli scatti hot pubblicati da Kim Kardashian in molti hanno criticato il suo tempismo. «Aveva ragione Kourtney, tu sei gelosa del successo delle tue sorelle e vuoi rubare la scena», ha scritto una follower.

Kendall Jenner, infatti si trovava a Milano per la Fashion Week ed era stata invitata da Gucci per la sfilata di debutto con Sabato De Sarno. Qualche giorno dopo è uscita la campagna di moda della top model insieme al suo attuale fidanzato, Bad Bunny, sempre per Gucci.

Il retroscena

Durante una delle ultime puntate di The Kardashian, la serie tv che segue la vita delle sorelle più famose d'America, Kim e Kourtney hanno avuto una lunga discussione, terminata con un loro litigio e l'accusa della sorella: «Kim tu sei gelosa, vuoi essere sempre al centro dell'attenzione!»