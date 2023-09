Beyoncé, parata di Vip al concerto per il suo compleanno: da Kim Kardashian a Meghan Markle (senza Harry)

di Redazione web

Beyoncé è una delle cantanti più conosciute al mondo e il suo ultimo tour, il Renaissance World Tour, è un vero e proprio successo, uno show della durata di oltre 3 ore che, tappa dopo tappa, e stadio dopo stadio, continua la sua scalata verso il successo indimenticabile.

L'ultima tappa a Los Angeles, tuttavia, è stata molto particolare per il fan e per la cantante stessa perché è stato il compleanno di Beyoncé e lo show ha assunto la forma di un vero e proprio tributo a Queen B.

A festeggiare con lei c'erano amici, parenti e soprattutto tanti, ma proprio tanti vip. Andiamo a scoprire qualche nome.

Parata di vip al suo compleanno in concerto

Beyoncé ha compiuto 42 anni ed è più in forma che mai. Durante il suo ultimo concerto a Los Angeles sono stati in molti i vip avvistati tra il pubblico, tra cui Kim Kardashian con le sorelle Kendall Jenner, Khloe Kardashian, Jeff Bezos e la fidanzata, la mamma Kris Jenner e la figlia North.

Ad assistere al concerto anche Zendaya e l'inseparabile Tom Holland, Hailey e Justin Bieber, ma soprattutto una coppia che ha fatto parlare di sè dall'inizio dell'estate: Kylie Jenner e Timothéè Chalamet.

Insieme a loro c'era anche Meghan Markle, senza il suo amato principe Harry che la sera prima è stato avvistato sugli spalti durante la partita dell'Inter Miami, squadra del suo amico David Beckham.

La sorpresa

A sorpresa sul palco è salita uan delle leggende della musica americana, Diana Ross che ha cantato "Happy Birthday" a Beyoncé con l'aiuto di tutto il pubblico.

Beyoncé ha festeggiato il suo compleanno con le perosne che ama, la figlia Blue Ivy sul palco con lei (è una delle ballerine del suo tour) e con il marito Jay-Z e i figli Rumi e Sir Carter nel backstage: «Ho il cuore, la mia anima e il mio corpo pieno d'amore. Sono grata per tutto quello che ho, per avere voi fan, la mia famiglia e i miei amici. Sto cercando di non piangere, ma è difficile. Grazie».

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Settembre 2023, 16:29

