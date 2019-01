Emiliano Sala, lo stadio del Nantes interrompe la partita per ricordarlo: brividi sugli spalti. E l'allenatore si commuove

Giovedì 31 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 15:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Già martedì sera, all’Emirates Stadium, avevano omaggiato, il calciatore argentino neoacquisto dei gallesi proveniente dal Nantes disperso ormai da qualche giorno dopo che il suo aereo è sparito dai radar mentre volava sopra la Manica. Ieri per la prima volta è sceso in campo il Nantes, nel suo stadio, e il saluto a Sala è stato da brividi.Al nono minuto (9 come il numero di maglia di Sala) l’arbitro ha sospeso la partita e tutto lo Stade de la Beaujouire gli ha dedicato un applauso: i tifosi hanno esposto una gigantografia di Emiliano e l’allenatore dei francesi Halilhodzic si è commosso, come gran parte degli spettatori, gli ex compagni e gli avversari.