L'attrice e lo sceneggiatore a cena per lavoro, poi la domanda inaspettata: «Non sapevo cosa dire, è arrivata la fidanzata...»

Una riunione di lavoro tra un'attrice e uno sceneggiatore si è trasformata in una vera e propria scena da film, con tanto di scenata in pubblico, tentativi di fuga, conti in sospeso e una fidanzata gelosa. Emily Joy Lemus ha raccontato la vicenda in un video pubblicato sui social, spiegando come l'esperienza l'abbia lasciata decisamente confusa e con un'unica certezza: non collaborerà mai con quell'uomo.

Tutto è iniziato quando l'uomo, autore e sceneggiatore, l'ha contattata tramite Instagram per fissare un appuntamento al ristorante, facendo presente in maniera chiara che si sarebbe trattato semplicemente e inequivocabilmente di una "riunione di lavoro". E, in effetti, per la prima parte della serata è stato proprio così. Una domanda inaspettata, poi, ha dato il via al dramma.

Scenate, tradimenti e solidarietà femminile

Emily è stata criticata dagli utenti sui social per aver accettato di vedere lo sceneggiatore. In effetti, nonostante lui abbia fatto presente si sarebbe trattato di una semplice riunione di lavoro, l'attrice ammette che «in passato questo tizio ha risposto ad alcune mie storie di Instagram con, tipo, gli occhi a cuore, le emoji del fuoco e roba del genere, quindi ho pensato "gli piaccio"».

Il sospetto, però, non è stato abbastanza per farle sprecare una potenziale opportunità, specialmente dopo che l'uomo le ha detto chiaramente: «Questa è una riunione di lavoro e parleremodi alcuni progetti». Una volta arrivata al ristorante, Emily è stata accompagnata al tavolo da una cameriera e lui era già seduto.

Emily è presa alla sprovvista e non sa bene come rispondere, soprattutto perché non è affatto interessata all'uomo dal punto di vista romantico: «Così gli dico "Oh, al momento sono davvero concentrata sulla carriera..."». A quel punto, lui si alza ed esclama: «Devo andare!». L'attrice non riesce a nascondere la sua confusione (nonostante la sua professione) e gli fa anche notare che c'è il conto da pagare e mentre lei ha ordinato solo da bere, lui ha preso diverse portate.

Il tutto si fa ancora più complicato quando la cameriera che l'aveva guidata al tavolo si avvicina al tavolo e fa presente a Emily di essere la fidanzata dello sceneggiatore e le chiede di poter vedere la chat Instagram con l'uomo. Emily acconsente, mettendo in chiaro che non è mai stata interessata e che è totalmente dalla parte di lei. La fidanzata nota i messaggi sospetti di lui e comincia a urlare, attirando l'attenzione dell'intero ristorante.

«Io gli faccio "Basta, me ne vado, voi dovete chiarire delle cose e non vedo perché io debba essere parte della conversazione. Questo non è un appuntamento, non so cosa stia succedendo"- racconta Emily -, così alla fine hanno acconsentito, lei se n'è andata su tutte le furie insieme a lui e mi sono trovata gli occhi dei clienti su di me». In didascalia, l'attrice chiarisce: «Quindi, sì, penso che non lavorerò mai con lui».

