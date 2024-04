Ristorante chiude alle 22, lei ordina alle 21.20 e i dipendenti fanno i maleducati: «Scusate, vi ho disturbato durante il lavoro?»

di Redazione Web

Quando decidiamo di mettere da parte le nostre doti culinarie e tutte le "fatiche" che ne derivano (fare la spesa, lavare i piatti, cercare le ricette...) abbiamo due scelte: alzarci dal divano, vestirci e andare al ristorante, oppure ordinare qualcosa e mangiarlo nella comodità della nostra casa.

La seconda possibilità è decisamente più indicata quando davvero non si ha voglia di muoversi o rendersi presentabili, ma l'indecisione potrebbe farci ritardare e a quel punto c'è il rischio di subire l'ira dei lavoratori per averli "forzati" a servirci quando manca poco tempo alla chiusura.

Taylor si è trovata in una situazione di questo tipo e ha lamentato l'atteggiamento dei dipendenti attraverso un video pubblicato su TikTok in cui sostiene di essere dalla parte della ragione e di non meritare affatto la loro maleducazione.

Tuttavia, c'è chi non è d'accordo.

L'orario di chiusura

Taylor Peterson ha pubblicato un video sul suo account TikTok in cui lamenta il modo in cui è stata trattata dai dipendenti di un ristorante, sia al telefono che successivamente di persona.

«Sono andata lì alle nove e mezza per ritirare l'ordine - dice la ragazza - e le porte erano chiuse e tutti i dipendenti sono seduti al bar a lucidare le posate, e già mi avevano trattata male al telefono per aver ordinato a quell'ora, quindi ero livida». Le intenzioni di Taylor erano tutt'altro che accomodanti e avrebbe voluto presentarsi e dire: «Scusate se vi disturbo durante il turno di lavoro, oppure "Scusate ma il cartello dice che è aperto fino alle 22"».

Tuttavia, dopo circa 10 minuti esce un dipendente «e mi fa "Mio Dio, scusami tanto"», per cui decide di lasciar perdere la sfuriata. Nella didascalia scrive «sono proprio un tappetino», lamentando il fatto di non essere riuscita a farsi valere.

Diversi utenti fanno presente che sarebbe meglio non ordinare durante l'ultima ora di apertura perché è quando si fanno le pulizie, ma c'è chi non è d'accordo e afferma che 40 minuti prima è un tempo più che accettabile.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Aprile 2024, 12:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA