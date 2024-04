«​Faccio il corriere e quando porto un pacco spesso mi dicono "non ho ordinato niente". C'è il tuo nome sopra! Ma zitto e prendilo»

di Redazione Web

Lavorare a contatto con le persone può rivelarsi particolarmente difficile e frustrante, specialmente se si continuano a incontrare le stesse problematiche per lunghi periodi di tempo. Per esempio, sono numerosissime le storie di camerieri che si lamentano di clienti maleducati, che fanno richieste impossibili o magari creano questioni inesistenti sul conto.

In questo caso, invece, a scatenare la polemica è un corriere, Ollie Martins. Il ragazzo ha deciso di usare i social per dare il via libera a un piccolo sfogo a causa di un comportamento molto frequente da parte di chi riceve i suoi pacchi, ovvero esordire con un confuso "ma io non ho ordinato niente".

Lo sfogo del corriere

Ollie Martins ha pubblicato un video sul suo account TikTok in cui lamenta una reazione apparentemente molto diffusa tra chi riceve i pacchi, vale a dire insistere sul fatto di non aver ordinato nulla e chiedere informazioni al corriere anziché accettare semplicemente l'ordine.

In poco tempo la clip ha accumulato quasi 100mila visualizzazioni e molti utenti che svolgono lo stesso lavoro di Ollie hanno confermato questa tendenza. «Ascolta, se busso alla tua porta - dice il ragazzo - e ti consegno un pacco, e tu lo prendi, lo guardi, e dici "Oh, ma io non ho comprato niente?"...

Ollie afferma che non è interessato alla confusione del cliente e che potrebbe semplicemente essere da parte di qualcun altro, magari un regalo. In ogni caso, chiedere ulteriori informazioni al corriere - cosa ci sia nel pacco, chi lo abbia spedito e via dicendo - è totalmente inutile, perché il suo lavoro è semplicemente consegnarlo.

Un utente con la stessa professione ha condiviso il suo metodo per tirarsi fuori da situazioni di questo tipo: «Appena chiedono a fare domande io gli chiedo se vogliono rifiutare il pacco e vedrai che si dimenticano di tutto il resto e lo prendono». Qualcun altro fa presente che con questa crisi non rifiuterebbe alcun pacco, mentre c'è chi difende l'atteggiamento dicendo che si tratta di persone in cerca di rassicurazioni, «non mi sembra una cosa così grave».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Aprile 2024, 14:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA