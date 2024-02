Ordina i vestiti nuovi online, il pacco arriva avvolto in un sacchetto di alimenti usato

di Cristina Siciliano

Se esistesse una formula magica, probabilmente, tutto sarebbe più facile, ma ovviamente non esiste e, quindi, non ci resta che optare per gli acquisti online quando non si ha voglia di recarsi al negozio. E può capitare qualche intoppo, ovvio. Anche un pacco consegnato all'acquirente e avvolto in una busta di alimenti di Greggs (catena di panifici britannica). La donna però non si è fatta prendere dallo sconforto, anzi, ha elogiato questa iniziativa definendola «utile per l'ambiente, a rifiuti zero».

Cosa è successo

Le buste alimentari Greggs sono famose perché contengono dolcetti di pasticceria. Tuttavia, il venditore ha scritto l'indirizzo dell'acquirente su un pezzetto di carta e attaccandolo sul pacchetto per assicurarsi che arrivasse nella posizione corretta. Nonostante la strana vicenda, l'acquirente è rimasta particolarmente colpita da questo tipo di iniziativa. «Ho adorato l'imballaggio del pacco - ha sottolineato la donna -.

I commenti

Molti utenti social non hanno gradito invece questo tipo di iniziativa. A riportare tale storia è The Mirror. «Non avrei mai potuto accettare una cosa del genere. Una busta di alimenti usata? Ma stiamo scherzando», ha scritto un utente. E ancora: «Non è corretto, io avrei mandato indietro il pacco». Ma c'è anche chi come la donna, ha apprezzato questo gesto da parte del venditore. «Adoriamo una regina del riciclaggio. Il riciclaggio è importante per l'ambiente», hanno scritto altri utenti.

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Febbraio 2024, 13:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA