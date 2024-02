«Mia moglie mi ha chiamato per dirmi che abbiamo vinto oltre 380mila euro alla lotteria. La prima cosa che ho fatto? Licenziarmi»

di Cristina Siciliano

Fino a qualche giorno fa era un semplice camionista. Oggi è un uomo ricco. Tony Hedley, 68 anni, non ha perso tempo e ha telefonato subito al suo datore di lavoro per comunicargli il suo licenziamento. La cosa più strana? L'ha fatto subito. Il 68enne, dopo aver ricevuto una chiamata dalla moglie Christine, 65 anni, che confermava di aver vinto un totale di oltre 380mila euro alla People's Postcode Lottery, si è licenziato senza pensarci un minuto in più.

La dichiarazione

Tony Hedley e la moglie Christine, di Newcastle, sperano di utilizzare i soldi vinti per costruire una e confortevole casa. E non solo, la coppia desidera andare in vacanza ad agosto a Pitlochry, in Scozia. «Per me è una cosa totalmente surreale - ha sottolineato Tony Hedley a PA -.

Il 68ennne ha aggiunto: «Quando ho controllato il biglietti non sono riuscito a pronunciare nessuna parola. Cosa ho fatto? Semplicemente, ho pianto. Per me è ancora incredibile, mi sveglio la mattina e penso, "l'ho sognato?"».

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Febbraio 2024, 20:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA