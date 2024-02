Pensionata costretta a trovarsi un lavoretto, a tenere le luci spente in casa e a dormire con 8 coperte: «Cerco di risparmiare ma è difficile»

di Cristina Siciliano

La ripresa post-pandemica dell'economia globale e l'invasione dell'Ucraina, hanno contribuito alla crescita dei prezzi dell'elettricità e del gas, facendo lievitare i costi delle bollette pagate dalle famiglie. A confermarlo Melanie Roberts, 71 anni, che vive da sola vicino a Slaithwaite, nel West Yorkshire nel Regno Unito. La 71enne ha raccontato che è costretta a lavorare perché con la pensione statale non riesce a coprire le sue spese standard.

«Sto vivendo una vita davvero miserabile - ha raccontato Melanie Roberts a The Mirror -. Questa situazione è diventata ingestibile. Sono una donna di 73 anni e mi ritrovo a congelare nella mia casa. Pensavo di essere andata in pensione ma in realtà non è proprio così.

La 73enne ha aggiunto: «Vivo qui ormai da 38 anni e non vogliamo lasciare questo posto. Ho cercato di risparmiare su tutto, soprattutto sull'elettricità. Spesso sono con le luci spente a casa e utilizzo il microonde solo quando ne sento il bisogno. Dormo con otto coperte in questo momento. Odio davvero la neve e qui il clima è davvero troppo freddo. Ma io non so più come risparmiare. Questa situazione è diventata pesante ed io non riesco più a gestire le spese».

