L'influencer curvy vuole sedili più larghi in aereo: «Ho il c**o troppo grande». Ma i follower reagiscono male

di Cristina Siciliano

L'appello di Grecia Bon, 26 anni, di Panama, in America Centrale, non è passato inosservato agli utenti social. Lei è un’influencer plus-sized e si è rivolta, con un video pubblicato sui social, direttamente alle compagnie aeree per chiedere che le persone in sovrappeso abbiano a disposizione tanti sedili quanti ne servono per stare comodi. Grecia non ha usato giri di parole e senza timore ha affermato: «Gli aerei dovrebbero avere dei sedili più larghi».

La storia

«Oggi avevo un volo in prima classe ma non riuscivo a stare comunque seduta bene - ha sottolineato Grecia Bon nel suo video social -. Questa è una petizione per tutte le compagnie aeree affinché le ragazze grandi come me possano viaggiare in tranquillità. Non è colpa mia se ho un cu*o grosso». Il video di Grecia Bon è riuscito ad ottenere milioni di visualizzazioni e like diventando così immediatamente virale.

Numerosissimi sono stati i commenti degli utenti a corredo del video che ha pubblicato l'influencer su Instagram.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Gennaio 2024, 21:39

