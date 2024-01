Aspettano il conto per un'ora, poi fuggono dal ristorante: il video virale su TikTok. Gli utenti si dividono: giusto o sbagliato?

di Cristina Siciliano

Si sono sedute a tavola, hanno ordinato una cena e, dopo aver mangiato e bevuto sono scappate senza pagare. Ma facciamo un passo indietro. Lauren Petrosian ha pubblicato un video sul suo profilo Tiktok mentre era cena con una sua amica. La ragazza ha spiegato ai suoi follower che «non è giusto aspettare 45 minuti per ricevere il conto». E qual è il rimedio per Lauren? «Scappare». A riferirlo è stata proprio lei che a corredo del video social ha scritto: «Questo è il momento opportuno per correre dopo aver aspettato 45 minuti». Grazie a questa frase si è aperto un vero dibattito su Tiktok e molti utenti hanno espresso la propria opinione.

Cosa è successo

Rispondendo ad alcuni commenti, Lauren ha rivelato che lei e la sua amica hanno aspettato altri 45 minuti, arrivando così a circa 90 minuti, per il conto. Il video social contiene una panoramica lenta del pub che era completamente vuoto. Il video ha raccolto milioni di visualizzazioni su TikTok ed ha ricevuto tantissimi commenti da parte di utenti che hanno espresso la loro opinione sulla scelta di "mangiare e scappare".

Numerosissimi sono stati i commenti a corredo del video Tiktok che ha pubblicato Lauren. «Dopo 30-40 minuti me ne vado, a meno che non sia molto occupato, in quella situazione posso capire», ha scritto un utente. E ancora: «Molte volte il pub ha chiuso e ci hanno lasciato lì e quindi abbiamo dato la mancia ai ragazzi che pulivano e ce ne siamo andati».

«Spesso è capitato che dopo 20 minuti sono andato via ma il 95% delle volte il cameriere è apparso magicamente con la macchina», ha concluso un altro utente.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Gennaio 2024, 22:14

