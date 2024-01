Serpente velenoso nel cassetto di un bimbo di 3 anni: «Secondo più pericoloso al mondo». La scoperta choc della mamma

di Cristina Siciliano

L'incipit di un film horror. O quasi. Un serpente bruno lungo un metro e mezzo, conosciuto come il secondo serpente più velenoso al mondo, si è intrufolato nel cassetto della biancheria intima di un bambino di tre anni. E proprio per questo motivo, il cacciatore di serpenti Mark Pelley di Melbourne, in Australia, è stato chiamato per raggiungere la casa della famiglia e per allontanare il serpente. A comunicarlo è stato proprio Pelley che ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram per spiegare la storia.

La storia

«Serpente bruno orientale nel cassetto della biancheria intima di un bambino di 3 anni - ha scritto Mark Pelley a corredo di un video Instagram -.

